Efter afsløring af byggesjusk: Grønnely giver lyd fra sig

- Vi ønsker naturligvis at gøre alle vores lejere tilfredse, og det har vi stor fokus på. Majoriteten af vores lejere er meget glade for deres bolig, og vi arbejder stenhårdt på at sikre en tilfredshed på 100 procent. Vi arbejder uafbrudt på at blive dygtigere til at forstå lejernes ønsker og behov.

Kommer mens vi ikke er hjemme

Heller ikke disse svar stemmer overens med sandheden, mener lejerne hos Grønnely.

- Jeg har kun set dem én gang her, og hvis de er her, kommer de uden varsel og mens mange er på arbejde, det kan vi jo ikke bruge til noget, siger Mikkel Møller Kristensen.

- Jeg synes ikke, at de har meget troværdighed tilbage.

TV2 Fyn ville gerne have spurgt Kristian Blak om, hvordan han forholder sig til politianmeldelsen fra Kerteminde Kommune, hvad Grønnely vil gøre ved de 20 påbud virksomheden har fået fra Sikkerhedsstyrelsen for alvorlige fejl på elinstallationerne i Gilleleje, hvad han mener om anklagerne for brud på overenskomsten på Grønnelys byggepladser og hvorfor der ikke som lovet blev lavet seniorfællesskab i Langeskov.

Kristian Blak ønsker ikke at stille op til interview.