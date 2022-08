Efter flere grove overfald: - Jeg kan ikke se, at det er et problem for havnefesten

En 15-årige dreng fik brækket kæben og ødelagt flere tænder, da han var på vej hjem fra Kerteminde Havnefest søndag morgen. Tre andre unge mænd blev ligeledes overfaldet ved Dosseringen og ved Paludan Müllers Plads. De fire overfald skete inden for 38 minutter.



Ifølge Fyns Politi har havnefesten være mere voldelig end den plejer.

- Det er umiddelbart vores vurdering, at der har været usædvanligt mange sager om vold ved dette års havnefest i Kerteminde i forhold til tidligere år, hvor der kun var ganske få sager, siger vicepolitiinspektør Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

Glade og tilfredse gæster

Formanden for Kerteminde Havnefest finder overfaldene tragiske, men mener ikke, at arrangørerne kan forhindre, at den slags sker.

- Jeg kan ikke se, at det er et problem for havnefesten, at folk morer sig, og hvad der sker efterfølgende, det er vi jo ikke herre over, og vi kan ikke tage nogle tiltag, der kan gøre, at det ikke kan ske, siger Preben Bille Frets, der er formand for Kerteminde Havnefest, til TV 2 Fyn.

Ifølge formanden var årets havnefest meget velbesøgt, og gæsterne var lige så glade og tilfredse, som de plejer at være.

- Jeg aner ikke, hvad der er sket, jeg har kun læst det på Facebook, som alle andre. Der var et par stykker, der var blevet uenige om et eller andet, og det resulterede så i, at de stod og boksede lidt.

- Sikkerheden på pladsen er, som den skal være. Vi har 12 store stærke mænd til at gå og passe på borgerne, og de episoder, der har været, blev løst med det samme.

Fire overfald

Den 15-årige dreng blev klokken 02.50 overfaldet på hjørnet af Vestergade og Longsvej. Han måtte efterfølgende behandles på Odense Universitets Hospital for skader i ansigtet, i munden og på tænderne.

En halv time tidligere var tre andre unge mænd blev overfaldet tæt på Kerteminde Havn.

Klokken 02.19 blev en 18-årig mand var blevet væltet omkuld af flere gerningsmænd på Dosseringen, og bare et minut efter blev en 16-årig dreng slået med knytnæve samme sted.

Klokken 02.39 blev en 20-årig mand sparket i hovedet på Paludan Müllers Plads. Han blev lettere tilskadekommen.

En 20-årig mand er blevet sigtet for tre af overfaldende, mens politiet endnu ikke har foretaget anholdelse i forbindelse med det voldsomme overfald på den 15-årige dreng.

Skadestuen på OUH fortæller, at de har haft flere personer til behandling efter havnefesten i Kerteminde.

- OUH kan bekræfte, at vores Fælles Akutmodtagelser i Odense og Svendborg i weekenden har registreret tilskadekomne, som har oplyst, at de har pådraget deres skade i forbindelse med Kerteminde Havnefest, oplyser kommunikationsrådgiver for OUH Helene Hedegaard Vesterbæk i et skriftligt svar til TV2 Fyn.

Ifølge OUH var antallet af tilskadekomne under fem.

Rystede medarbejdere

Medarbejderne på havnefesten er rystede over voldsepisoderne.

- Jeg syntes, at det er forfærdeligt. Det hører ingen steder hjemme, at man ikke kan gå hjem i fred. At der skal være vagter, så folk også kan gå hjem i fred. Det er ikke godt, siger Kresten Lind-Hansen.

Han har i 15 år har været frivillig til Kerteminde Havnefest, og han har aldrig oplevet noget lignende.

- Det kommer bag på mig. Det er ting, vi hører om i København eller Odense, at folk bliver overfaldet. Men vi har ikke hørt om det i Kerteminde før. Jeg kan godt forestille mig, at det skaber noget utryghed blandt de unge mennesker i byen.

Også formanden er rystet over overfaldet på den 15-årige dreng.

- Jeg har den dybeste medfølelse over for ham og hans forældre. Jeg er ikke vidende om, at der skulle være sket noget nede på havnefesten, der har udløst det. Men jeg synes, at der mærkværdigt, at man ikke kan gå hjem uden at blive overfaldet, siger Preben Bille Frets.