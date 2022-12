Efter giftig debat: Fjernvarmens fremtid skudt til hjørne

Beskyldninger og anklager føg gennem byrådssalen, da politikerne torsdag aften skulle drøfte fremtiden for fjernvarmen i Kerteminde Kommune.



Det var første gang, at emnet blev debatteret offentligt, da Kerteminde Forsynings planer om at etablere en selvstændig varmeforsyning og bryde årtiers samarbejde med Fjernvarme Fyn, hidtil kun har været forelagt byrådspolitikerne på et lukket temamøde.

Debatten op til torsdagens byrådsmøde har været hård, men på byrådsmødet blev den decideret giftig.

Ulovlige læk

Ifølge Kerteminde Avis og Fyens Stiftstidende beskyldte SF'eren Alex Haurand det konservative byrådsmedlem Henrik Madsen for trusler og ulovligheder i en SMS.

Omvendt mistænkte Henrik Madsen SF'eren for at have lækket ulovlige oplysninger fra et lukket byrådsmøde.

Et eksternt firma har for Kerteminde Forsyning beregnet, at kommunen kan spare 11,7 millioner kroner om året, hvis man opbygger egen fjervarmeforsyning. Varmen skal hovedsageligt komme fra et fjernvarmeanlæg i Munkebo, hvor varmen skal produceres af blandt andet varmepumper, varmekedler og solcelleanlæg.

Samtidig har Kerteminde Forsynings eksterne rådgiver lavet en beregning, der viser, at en lokal løsning samtidig vil belaste atmosfæren med mindre CO2, end en løsning, hvor Kerteminde fortsætter med at få fjernvarme fra Fjernvarme Fyn.

Modstanderne af projektet mener, at udregningerne er usikre, at de hviler på forkerte elpriser og ikke tager højde for de grønne investeringer, som Fjernvarme Fyn vil foretage de kommende år.

Undersøgelse og anbefaling

Men trods den hårde tone blev et samlet byråd enige om, at der skal laves yderligere undersøgelser om økonomien i en lokal løsning og forskellige former for samarbejde med Fjernvarme Fyn.

Samtidig anbefaler byrådet Kerteminde Forsyning, at der ikke bliver lavet skelsættende investeringer, uden at byrådet bliver inddraget.

Henrik Madsen fra Konservative er tilfreds med byrådets beslutning.

- Jeg hilser det velkommen, at der enighed om, at vi giver Kerteminde Forsyning besked om, at vi ønsker betænkningstid og anbefaler, at de ikke foretager skelsættende investeringer, siger han.

Tror på lokal løsning

Han er derudover glad for, at Fjernvarme Fyn nu bliver indkaldt til drøftelser for at høre, hvad de eventuelt kan tilbyde Kerteminde de kommende år, og Henrik Madsen forventer, at byrådet nu kommer til bunds i de økonomiske beregninger bag forslaget fra Kerteminde Forsyning.

SF'eren Alex Haurand er ligeledes glad for byrådsbeslutningen. Han tror, at en lokal løsning nu er rykket nærmere.

- Jeg tænker, at vi er kommet tættere på en lokal løsning, fordi når vi får de neutrale tal, så vil det vise sig, at det vil være rentabelt for Kerteminde Kommune at producere noget lokal varme, siger Alex Haurand.

Borgmester Kasper Ejsing Olesen forventer, at en beslutning om fjernvarmens fremtid vil blive truffet i løbet af foråret til næste år.

Den tidligere borgmester i Kerteminde Hans Luunbjerg sidder som både formand for Fjernvarme Fyn og producent af biogas, der kan bruges til at lave fjernvarme.

Men en vurdering fra advokatfirmaet Horten siger, at Hans Luunbjerg ikke er inhabil som formand for Kerteminde Forsyning.