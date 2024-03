Efter kollision i stormvejr: Dansk fregat repareres på Fyn

Den danske fregat Esbern Snarre rev sig den 23. februar løs i Frederikshavn, og kolliderede kort tid efter med søsterfregatten Absalon. Det gav en del skader på Absalon.

Kollisionen skete under stormen Rolf, der i Nordjylland gav vindstød der var et godt stykke over orkanstyrke.

Nu er fregatten ankommet til det fynske værft Fayard, oplyser Forsvarskommandoens pressesektion:

"Absalon ligger pt. på værft i Odense for udbedring af de stormskader som enheden pådrog sig fredag d. 23. februar på Flådestation Frederikshavn."

"Arbejdet skrider frem efter planen, og Absalon kan snarligt genindtræde i det oprindeligt planlagte træningsprogram."

Absalon har tidligere været i aktion i Guineabugten, Syrien og Libyen samt i Østersøen og Nordatlanten.