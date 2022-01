Efter negativ omtale: Grønnely lukker ned på internettet

De fleste af selskaberne har ifølge CVR-registret aktiviteter inden for byggeri.

Om nedlukningen af Grønnelys hjemmeside og Facebook-side hænger sammen med, at Blak-brødrene er i gang med at flytte aktiviteterne over i deres nye selskab, har det ikke været muligt at få et svar på.

Mandag har det ikke været muligt at få fat i Kristian Blak for at få en forklaring på, hvorfor Grønnely pludselig har lukket både deres hjemmeside og deres Facebook-side og oprettet et nyt selskab.

Begge brødre har også en håndfuld konkurser bag sig med forskellige selskaber.