Efter TV 2 Fyn-afsløringer: Vil ramme "kyniske" Grønnely med hårdere straffe

Senest har Grønnely stået for opførelsen af nye boliger i det gamle Langeskov Rådhus. Under byggeriet boede polske og rumænske arbejdere i foråret sidste år i skurvogne, der var placeret bag indhegningen til byggepladsen ved det gamle rådhus. Grønnely havde dog ikke fået tilladelse af kommunen til at lade de ansatte bo på byggepladsen.



Holde medlemmer i kortere snor

TV2 Fyn har mandag forsøgt at få et interview med Grønnely-ejerne, brødrene Kristian og Peder Blak, men det har ikke været muligt.

DI Byggeri, som har Grønnely som medlem, har heller ikke ønsket at medvirke. Vicedirektør i DI Byggeri Peter Stenholm siger, at brancheforeningen ikke kommenterer deres medlemmers sager.

Dét mener Karsten Hønge er for nemt.

- De er kyniske arbejdsgivere, og jeg synes, at de (DI Byggeri, red.) skulle til at holde deres medlemmer i betydeligt kortere snor, fordi det her går ud over de ansatte, som kommer fra Østeuropa, ved at de bliver underbetalt og udnyttet, det går ud over de danske lønarbejdere, fordi deres arbejdsforhold bliver konkurreret nedad, men det går også ud over de solide og gode danske virksomheder, der har svært ved at konkurrere på vilkår som de her, siger Karsten Hønge.