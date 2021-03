Efterskolekæresterne Mads og Mathilde fandt sammen, da afstandskravet var én meter - nu skal de holde to

Én ting er at blive kærester med et afstandskrav på en meter. Noget helt andet er at være kærester og skulle have mindst to meter imellem sig.

Fra en meter til to meter er ret meget, specielt når vi bruger meget tid sammen Mathilde Alken, elev i 10. klasse, Kerteminde Efterskole

Det er ikke desto mindre den barske virkelighed for Mads Thuesen og Mathilde Alken, der begge er elever i 10. klasse på Kerteminde Efterskole.

Kæresteparret ankom mandag til efterskolen i samme bil, men da de ikke er i den samme primærgruppe, skal de holde to meters afstand på efterskolens område. Primærgrupperne skal være med til at sikre, at coronavirus ikke spreder sig blandt alle skolens elever.

- Vi startede med at blive kærester, hvor der var en meters afstand. Det kunne vi godt klare, for det var stadig lidt varmt, og så kunne vi være udenfor og i fællesarealerne, uden at der var nogen problemer, siger Mads Thuesen.

Mathilde Alken supplerer:

- Vi skal til at tænke på nye måder, og det er klart, at det er en omvæltning af det, vi har været vant til - at det kun er én meter. Fra en meter til to meter er ret meget, specielt når vi bruger meget tid sammen.

Kan ses uden for skolen

I alt 131 elever kunne mandag vende tilbage til Kerteminde Efterskole efter tre måneders fjernundervisning. Ifølge forstander Jan Hannibal handler det nu om at få det bedste ud af resten af skoleåret.

- Det er ligesom om, vi starter forfra med nye elever - køer på græs. Det er fantastisk at se glade mennesker, der kommer ind på skolen igen, siger forstanderen.

For kæresteparret Mads Thuesen og Mathilde Alken gør de nye restriktioner dog livet lidt mere besværligt.

- Det gør en stor forskel, synes jeg, siger Mathilde Alken.

Alligevel er de begge opmærksomme på at overholde reglerne.

- Ellers bliver vi bare sendt hjem igen, og det er der jo ingen af os, der har lyst til. Vi har kun været her nogle timer, og det er ligesom at være tilbage til normalt, men det er også anderledes, siger hun.

Desuden har de mulighed for at komme tættere på hinanden, så snart de forlader skolens område.

- Vi har snakket lidt om at være sammen i påsken, for der har vi mulighed for at være det uden nogen restrktioner, siger Mads Thuesen.