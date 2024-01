Den tidligere borgmester i Kerteminde Kommune Hans Lunbjerg (V) har fået kritik for på kommunens vegne at købe en grund til 3,1 mio. kroner, selvom grunden blev vurderet til at koste 1,4 mio. kroner.

Det vakte blandt andet opsigt, fordi grunden var ejet af Hans Lunbjergs nabo. Derudover havde Hans Lunbjerg selv jord ikke langt derfra.

Nu stiller den tidligere borgmester op til interview med TV 2 Fyn og svarer på spørgsmål om sagen.