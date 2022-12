Eks-borgmester frikendt for inhabilitet: - Det er som forventet

Formanden for Venstre i Kerteminde, Bo Sandberg, og bestyrelsesmedlem i Kerteminde Forsyning, Bettina Drefeld Eriksen, havde begge spurgt ind til Hans Luunbjergs habilitet, da de mener, at han potentielt kan blive leverandør af energi til det selskab, han nu er formand for.

- Jeg er glad for, at vi nu har fået en advokatundersøgelse af dette spørgsmål, så vi har fået en afklaring. Og jeg tager deres konklusion til efterretning, siger Bo Sandberg.

Rapporten er bestilt af Kerteminde Forsyning, hvor Hans Luunbjerg er formand. Horten fik opgaven fredag formiddag, og kunne mandag aflevere sin vurdering.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der vil sætte spørgsmålstegn ved et resultat, der kommer fra Horten, som er en af landets største advokatfirmaer med speciale inden for det offentlige og kommunale selskaber.

- Vi køber i dag en meget beskeden mængde gas til egne reserve- og spidslastcentraler. De kører, når det er allerkoldest. Vores køb af gas sker på de åbne energibørser eller efter udbud. Det vil vi fortsætte med. Forsyningen er ikke og bliver ikke gas- eller elkunde hos Hans Luunbjerg, som overhovedet ikke sælger til slutkunder, siger Michael Høj-Larsen, der er direktør for Kerteminde Forsyning.

Tilfreds bestyrelsesformand

Der gælder særlige juridiske regler for kommunale selskaber i forhold til de habilitetsregler, der gælder for politikere, der er valgt ind i et byråd. Formanden for Kerteminde Forsyning, har tidligere fortalt, at Kerteminde Forsyning arbejder efter de samme habilitetsregler, som gælder for politikerne i byrådet.

- Det er klart, at når Horten laver sådan en rapport, så går de ud fra det juridiske grundlag og de love, der gælder for et offentligt selskab, som Kerteminde Forsyning. Og der bliver også taget hensyn til, at det er et selskab, der bliver ejet 100 procent af en kommune. Og jeg er helt sikker på, at Horten har sat sig grundigt ind i alle regelsæt, og at deres vurdering hviler på de regler, der omfatter kommunalt ejede aktieselskaber, siger Michael Høj-Larsen.

Hans Luunbjerg er tilfreds med konklusionen i advokatrapporten.

- Det er helt som forventet, og det vi hele tiden har sagt, siger han.

Han forstod aldrig, hvorfor der overhovedet blev tvivlet på hans habilitet.