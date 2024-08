Eksborgmester i nyt stormvejr: Folkevalgt revser advokatfirma og tager sagen i egen hånd

Hans Luunbjerg bør stilles personligt til ansvar for lovovertrædelser i forbindelse med driften af Kerteminde Biogas, som han er direktør for og ejer af.

Det mener det socialdemokratiske byrådsmedlem i Kerteminde Kommune, Kristian Hald, der nu har valgt at politianmelde eksborgmesteren personligt.

- Jeg kender ikke Hans Luunbjerg. Jeg har aldrig udvekslet et ord med ham, men jeg har siddet i byrådet i 2,5 år, hvor kommunen har brugt ufatteligt meget tid og mange ressourcer på at rydde op i det makværk, han har lavet som borgmester og nu som erhvervsdrivende. Jeg mener derfor, at det er fuldt ud rimeligt, at vi bruger lovens fulde potentiale til at retsforfølge ham, siger Kristian Hald.