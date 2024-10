En halv million kroner for en lappeløsning: - Vi kan ikke vente

Barrieren kommer ikke til at beskytte hele byen, men kan sikre Feden, der består af cirka 200 ejendomme. Det er en lappeløsning i forhold til sluseprojektet, siger de.

- Slusen kunne være fantastisk. Den dækker stort set os alle i den indre by og ind gennem fjorden også, siger Merete Horn Reeckmann, der også er en del af arbejdsgruppen.

Men de forventer ikke, at den kommer inden for nærmeste fremtid, og efter 100-års-hændelsen i oktober 2023 tør de ikke vente længere, forklarer Gitte Flindt Pedersen, der har oplevet flere oversvømmelser med vand i kælderen i de 31 år, hun har boet på Feden.

Et sluseprojekt i skuffen

Borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) forstår godt, hvorfor borgerne sætter projektet i gang.

- Det havde jeg nok også gjort, hvis jeg boede i det område. Men hvis jeg skal se det fra hele byens side, så er det jo en lappeløsning, siger han.

Han har haft et sluseprojekt liggende i skuffen siden 2018, men han er ikke klar til at tage det op, før der bliver åbnet for, at de i kommunen må bruge flere penge på anlæg.

- Grunden til, at vi ikke selv kan gøre noget ved det i kommunen, er, at vi er styret af, hvor mange penge vi må bruge på anlæg om året. Når vi ser, hvad projektet koster, så svarer det til, at vi i halvandet år ikke må bruge penge på andre steder. Det er simpelthen ikke en mulighed, siger han.

Hans appel til Christiansborg-politikerne lyder derfor:

- I det år, hvor vi skal lave projektet, der skal vi have en udvidet anlægsramme.

Brug for faglig ekspertise

Ifølge Nina Baron, forsker i miljøtilpasning og ph.d. i miljøsociologi, skal vi udvide måden, vi tænker klimasikring.

- Vi har levet i en verden i rigtig mange år, hvor vi overordnet har troet, at vi kunne styre naturen. Klimaforandringer har vist os, at det kan vi ikke. Vi har måske brug for at tænke lidt anderledes i stedet for at tro, at vi kan bo hvor som helst, og vi kan fikse alting, siger hun.

Fra statslig side kunne man godt gøre mere – både i form af økonomisk støtte og faglig ekspertise, mener Nina Baron.

- Men jeg tror ikke, man kan lave en ”onesize fits all”. Jeg tror, dialogerne skal tages ude i lokalområderne.

Ved en generalforsamling den 6. november skal Gitte Klindt Pedersen og arbejdsgruppen vælge formand, regent og bestyrelse. Herefter vælger bestyrelsen, hvilken slags barriere, der skal købes.