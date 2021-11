En uenig kommune: 110 sommerhuse eller naturområder med dyreliv?

Forslaget var borgmesteren positivt stemt over for.

- Det er jo med til at gøre, at flere kommer til at være her, og det er med til at give større omsætning inde i byen. Vi har en fantastisk natur og en fantastisk strand, og vi deler rigtig gerne ud af den, siger Kasper Ejsing Olesen.

Men så lige til er det bare ikke.

Potentiale til natur

Marken ved Hindsholmvej er et lavbundsområde. Det betyder, at området er egnet til natur, der kan styrke biodiversiteten, mens en del af området også ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor man ikke bare kan bygge og udstykke.