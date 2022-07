Endnu et gensyn: Flere millioner har set Den vrisne slagter skælde sine kunder ud

I 2011 storhittede Helge Winther som Den vrisne slagter i en video på TV 2 Fyn.

Siden da er videoen, hvor slagteren fra Langeskov sviner både sine kunder og andre til, blevet set mere end to millioner gange. Mest irriteret var han, når der var kunder i butikken.

- Jeg har sgu andet at lave end at underholde alle dem, der skal have mørbradbøf, eller hvad fanden det nu er!



86 år gammel døde den vrisne, men meget afholdte Helge Winther i 2016. Han havde slagterbutikken næsten helt til det sidste.

TV 2 Fyn bringer et kærligt sommergensyn med Den vrisne slagter. Tidligere har to eksperter i sociale medier forklaret, hvorfor netop Helge Winther vækker så meget glæde i folk ved at være så vrissen.