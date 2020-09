Enigt byråd: Flere penge til Kertemindes ældre

122,5 millioner kroner.

Så meget bliver tilføjet ældreområdet i Kerteminde Kommunes budget for 2021-2024.

De mange penge, skal blandt andet sørge for, at serviceniveauet ikke falder i kommunen, selvom antallet af ældre vil stige de kommende ti år.

- Det er vigtigt og glædeligt, at vi på tværs af alle partier står sammen om at sikre, at de ældre borgere i hele Kerteminde Kommune fortsat får en god og ordentlig behandling. Det her er den største velfærdsinvestering i Kerteminde Kommunes historie, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) i en pressemeddelelse.

Nyt plejecenter

De 122,5 millioner kroner skal fordeles på tre områder. Det første skal sikre nok tidssvarende ældreboliger fordelt over hele kommunen.

Kerteminde Kommune har regnet på befolkningsfremskrivningen og er kommet frem til, at de har behov for 90 nye plejeboliger fordelt over hele kommunen, hvis de skal sikre boliger til det stigende antal ældre.

Et helt nyt plejecenter kommer til at se dagens lys i Munkebo og vil erstatte det nuværende Lindhøj Plejecenter, der ellers skulle have været genstand for en omfattende renovering.

- Det har vist sig markant billigere at bygge nyt i stedet for at renovere på det gamle, der er noget utidssvarende, siger Kasper Ejsing Olesen.

Mere frisklavet mad

Det andet område, pengene skal gå til, er at sikre de ældre borgere i kommunen fortsat kan få frisklavet mad.

Det stigende antal af ældre betyder også, at der er flere, som vil være tilmeldt den kommunale madserviceordning. Det kan ikke lade sig gøre med det nuværende køkken, som er placeret et sted, hvor der ikke kan udvides. Og derfor skal der bygges et helt nyt storkøkken.

- Hvor det skal placeres er endnu ikke afgjort, men det er oplagt, at det bliver placeret i et af de udlagte industriområder, så den megen trafik til og fra bliver fjernet fra bymidten, hvor det eksisterende køkken har til huse, siger borgmesteren.

Flere demente på venteliste

Det sidste fokusområde i budgetforliget er at sikre dagtilbud til borgere med demens.

Her er det besluttet at bygge et nyt demensdagcenter med træningsfaciliteter, der kan være med til at sikre, at de demente borgere kan blive boende så længe som muligt sammen med deres nærmeste pårørende.

- Det eksisterende center er ikke optimalt indrettet og har heller ikke den plads, som vi godt kunne tænke os. Over de næste ti år forventer vi en fordobling af antallet af borgere med demens, og det kræver, at vi får betydeligt mere plads. Som det ser ud nu, har vi tilbud til de borgere, som skal have hjælp efter lovgivningen, men vi kan også se, at der er mange på venteliste. Det er borgere, som ikke har krav på tilbud, men som i høj grad vil have glæde af det. Så nu bygger vi et nyt og større demensdagscenter, så vi får mulighed for at hjælpe flere, siger borgmesteren.

Hvor det nye center skal ligge er endnu ikke besluttet.