Ensomme ældre: Her er de ikke overladt til sig selv

Harald Knudgaard på 70 år er en ensom mand. Det har han været, siden hans kone gennem 46 år, Inger, gik bort i 2018.

- Det gik godt nok stærkt til sidst, siger Harald Knudgaard. Han savner hende stadig inderligt, fortæller han fra sit hjem i Langeskov.

Indimellem glemmer han, at 'vi' er blevet til 'jeg'. At miste sin kone var ubeskriveligt hårdt. De havde været sammen hver dag, siden de blev gift i 1972.

Tilbud om selskab

Så da en kvinde fra kommunen nogle måneder efter Ingers død tilbød ham, at han kunne komme med i en nyopstartet gruppe under Ældresagen med navnet De Modige Mænd, krævede det lige præcis det, mod, at sige ja. Harald Knudgaard var i tvivl, om det var noget for ham.

Til sidst lod han sig overtale, og i hele 2019 tog Harald Knudgaard med til de ugentlige tirsdagsmøder i gruppen. Her kunne han i selskab med ligesindede og jævnaldrende mænd igen få et socialt liv og rigtige samtaler.

Men så kom forårets coronakrise, og pludselig sad Harald Knudgaard i samme situation som andre ældre over hele landet er midt i. Alle aktiviteter blev lukket ned. Alt socialt liv forsvandt.

Ingen må glemmes

De Modige Mænd er organiseret af Ældresagens lokalafdeling i Langeskov-Munkebo, og her har formand Louise Qaavigaq sat sig for, at de ældre ikke skal lades i stikken. Heller ikke selvom Ældresagen centralt i København har besluttet, at alle organisationens aktiviteter skal lukkes ned indtil 1. juni.

- En stor del af de ældre ser ikke deres børn og børnebørn, fordi de gensidigt vil beskytte hinanden. Men den ensomhed gør folk syge. Isolationen påvirker dem både fysisk og psykisk, og vi oplever i dén grad, at folk bliver psykisk belastede af at være så isolerede, fortæller Louise Qaavigaq.

Hun har siden coronakrisen begyndte, modtaget et bekymrende højt antal opkald fra ældre, som beder om hjælp og støtte. Og selvom formanden som pensioneret socialrådgiver gerne ville sende sig selv eller andre frivillige ud for at besøge de ældre, er det ikke en mulighed.

Til gengæld har hun og de andre frivillige i Langeskov-Munkebo fundet på en lang række andre tiltag.

- Jeg synes, vi prøver at gøre så meget, vi kan, indenfor de rammer, vi har, fortæller hun.

Kontakten bevares

Derfor får Harald Knudgaard nu hver tirsdag, hvor han egentlig skulle have været sammen med de andre Modige Mænd, i stedet et opkald på telefonen fra klubbens tovholdere.

- De ringer og spørger mig, hvordan jeg har det. Jeg har været lidt syg, og så spørger de mig, om jeg har fået det bedre. De tilbyder også at handle ind for mig, men det kan jeg da godt selv klare, siger han.

Opkaldene giver et fast holdepunkt nu, hvor både klubmøderne og gudstjenesterne i hans frikirke er aflyst.

Faktisk har lokalafdelingen af Ældresagen i Langeskov-Munkebo sørget for, at tovholderne i alle foreningens klubber ringer til medlemmerne en gang om ugen. Både i motionsklubben, madklubben og de tre lokale afdelinger af De Modige Mænd. Men der er også frivillige, som hver morgen eller formiddag foretager "tryghedsopkald" til ensomme ældre, som dermed ved, at nogen interesserer sig for dem.

Og allerede siden dagen efter statsministeren lukkede landet ned, har man fra foreningens side tilbudt at lufte hunde og handle ind. Forleden investerede de i 200 potteplanter, som blev delt ud til ældre i hele lokalområdet.

Som noget helt særligt tilbyder frivillige endda at hjælpe ældre over telefonen med at få deres computere sat op til at kunne foretage videoopkald.

Ægtepar mødes over Skype

- For nyligt hjalp vi en ældre mand med at komme på Skype. Hans kone, der er ramt af demens, bor på plejehjem, og han var oprigtigt bange for, at han ikke ville få hende at se igen. Og hun forstår jo ikke, hvorfor hun pludselig ikke længere får besøg af sin mand. Nu kan de mødes over Skype, fortæller en stolt Louise Qaavigaq.

Harald Knudgaard ringede forleden selv til en af de andre Modige Mænd. De fik sig en god snak om lidt af hvert. Men det er nu ikke helt det samme, som at ses i virkeligheden:

- Det bliver dejligt at se de andre igen. Og se, hvordan de andre har klaret det,siger han.

