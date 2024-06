Fandt håndgranat i forladt mejeri - død ejer kan ikke stilles til ansvar

- Vi fandt en håndgranat

Borgmesterens forklaring dæmper imidlertid ikke gemytterne hos mejeriets to naboer.

- Det var herinde, vi fandt en håndgranat, råber Jørgen Jacob Larsen ud gennem resterne af et knust vindue.

Han roder rundt inde i et tidligere kontor. De pastelgrønne betonvægge er plettede af snavs, og svalerne flyver irriterede rundt under det ramponerede loft.

- Og så kom de fra... Er det ikke Skive, ammunitionsrydderne kommer fra?

I døråbningen supplerer Henrik Lüthje med en svada:

- Det er jo en skændsel at have sådan nogle bygninger stående. Vi går så meget op i sikkerhed i det her land. Alt skal være sikret, og så kan man vade lige herind, hvor skole-elever gudhjælpemig om ikke de valfarter hertil for at se ruinen. Det er jo ikke en gammel borgruin det her. Det er noget nyt, der er ved at falde sammen!

Der findes en såkaldt nedrivningspulje, hvor man som ejer kan søge om økonomisk hjælp til nedrivning af udtjente bygninger. Tilskuddet skal søges i den enkelte kommune.

For at puljen kan komme i spil kræver det dog som minimum, at der rent faktisk er en levende ejer - og at vedkommende selv har lyst til at bidrage til at rive sin ejendom ned.