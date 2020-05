Far undrer sig: Kerteminde udskyder skolestart for ældste klasser

I snart en måned har Marslev skole haft undervisning for de 122 elever i 0.-5. klasse. Mandag må også skolens 14 elever i 6A vende tilbage som led i anden fase af genåbningen af Danmark. Dermed kan skolen være fuldtalllig for første gang siden 13. marts.

Men det er kommunen ikke klar til, lyder beskeden i et brev sendt til forældre.

- Jeg synes, at det er under al kritik, og det virker som om, at Kerteminde forsøger at finde en undskyldning for ikke at åbne på mandag, siger Peter Knudsen, der har en datter i 6. klasse på Marslev Skole.

Peter Knudsen undrer sig over, at man har kan blive klar til at tage imod de sidste 14 elever på Marslev Skole.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor kommunen ikke gør sit yderste for at hjælpe vores børn i stedet for blot at lave en generel udsættelse og skære alle skoler over en kam, siger Peter Knudsen.

Fakta: Myndigheder har givet grønt lys til genåbning af skoler 13. marts stoppede al fysisk undervisning på danske skoler på grund af coronakrise

15. april kunne 0.-5. klasses elever gradvist vende tilbage

18. maj må 6.-10. klasse komme på skolerne igen Se mere

Udliciteret rengøring stopper åbning

Kertemindes borgmester er ked af, at kommunen ikke bliver klar til at modtage eleverne fra mandag.

- Der var ikke noget vi hellere ville end åbne skolerne for de ældste klasser på mandag, men vi mangler retningslinjer for hvordan det skal foregå, siger borgmester Kasper Ejsing Olesen (S).

Forventningen er, at skolerne ikke vil være klar før den 25. maj, skriver Kertemindes skolechef til forældrene i kommunen. Dermed misser eleverne tre fysiske skoledage i Kristi himmelfartsugen.

Ifølge borgmesteren skyldes udsættelsen, at kommunen ikke selv står for rengøringen på skolerne.

- Vi har udliciteret vores rengøring, og vi kan ikke stille ekstra krav til dem om rengøringen, når vi ikke kender retningslinjerne. Derfor kan vi ikke åbne mandag, siger Kasper Ejsing Olsen.

Unge- og skolechef i Kerteminde Kommune Annemette Winther har tidligere over for Kjerteminde Avis forklaret, at man forventede en genåbning for de ældste elever i kommunens skoler 18. maj. Men mandag valgte man at udskyde genåbningen.

- Før vi har fået retningslinjer og bekendtgørelse, kan vi ikke planlægge, hvordan vi skal tage imod eleverne og følge lovgivningen, forklarer hun.

Skolechefen fremhæver blandt andet, at man ikke ved, hvor mange lokaler man har brug samt hvilke krav, der bliver stillet til rengøring.

- Men vi har regnet på forskellige scenarier, understreger hun.

De ældste elever på Marslev skole skal vente lidt endnu. Foto: Ole Holbech

Forud for genåbningen 0.-5. klasse udarbejdede Sundhedsstyrelsen en vejledning til skoler. Onsdag eller torsdag ventes der nye retningslinjer i forbindelse med, at 6.-10. klasse kan vende tilbage.

- Opgaven er ikke bare, at vi skal have de store elever ind, men også, at vi skal omorganisere for de små, fremhæver Annemette Winther.

Svendborg er klar trods manglende retningslinjer

I Svendborg Kommune afventer man også nye retningslinjer. Det afholder dog ikke skolechef Nanna Lohmann fra at garantere, at de ældste elever kan vende tilbage til skolerne mandag 18. maj.

- Alle elever starter i skole mandag, og vi har set frem til at få muligheden, og nu skal vi bare i gang hurtigst muligt, understreger hun.

Den sydfynske skolechef mener ikke, at manglen på nye retningslinjer har gjort det umuligt at forberede genåbningen.

- Vi mener, at vi kan tage udgangspunkt i de generelle retningslinjer om at holde afstand, være ude og have fokus på håndhygiejne og rengøring, siger hun.

I praksis betyder det, at skolerne i Svendborg har skaffet sig ekstra plads ved at låne lokale. Derudover opererer man med særlig coronaundervisning.

- Vi kører stadig undervisning efter et coronaskema i moduler. De ældste elever møder ind fra 8.00 til 13.30, og der vil være færre voksne end normalt. Men det vigtigste er, at eleverne kan komme i skole, siger Nanna Lohmann.

Vil arrangere møder mellem elever

Eleverne i Kerteminde kommer dog ikke helt til at undvære hinanden indtil 25. maj.

- Vi satser på at samle eleverne mindst én gang i løbet af næste uge, så de kan mødes. Men der bliver ikke tale om undervisning før 25. maj, som det ser ud nu, siger borgmesteren.

Det er uvist, hvilken type arrangmenter der kan lade sige sig gøre. Det afhænger af de retningslinjer, som myndighederne udsender.

- Vi vil enormt gerne have eleverne tilbage og vi ved, at de har godt at se hinanden igen, siger skolechef Annemette Winther.