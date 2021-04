Fjord&Bælt fejrer åbning sammen med skoleelever

- Vi har inviteret tre skoleklasser fra Kerteminde Byskole til åbningsdagen, og de sagde straks ja tak. Så der bliver liv i centret fra starten, fortæller Mette Thybo, direktør for Fjord&Bælt, i en pressemeddelelse.

Skoleleverne vil blive mødt af sand på gulvet, pighvarudstilling, gaver og spænding fra de nye marsvineunger, Eskild og Saga, skriver Fjord&Bælt, som savner gæsterne.

- Jeg tror, at der er stor sult på at komme ud og få lov til at besøge attraktioner igen, bare alle corona-reglerne overholdes. Og det gør vi naturligvis.

- Vi er selv ekstremt sultne på at få besøg igen. Vi har ikke kedet os i lock-down perioden, men vi har savnet vores gæster, ikke mindst børnene, fortæller Mette Thybo.