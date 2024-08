Flere store asfaltarbejder i september - vej lukkes i 10 dage

Flere steder rundt om i Kerteminde Kommune skal der i løbet af september lægges ny asfalt. Det kommer til at få betydning for trafikken - blandt andet vil Fynshovedvej mellem Mesinge og Munkebovej være lukket for trafik i dagtimerne i 10 dage.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse, hvor de også oplyser, at der skal lægges ny asfalt på de største veje gennem Mesinge og Viby, og krydset i Munkebo mellem Munkebovej og Kystvejen og Kystalléen.

Beboerne langs strækningen på Fynshovedvej vil det meste af tiden stadig kunne passere, ligesom rutebusser, beredskab og ambulancer, men i perioder, kan disse blive sendt ud på en omvej, lyder det.