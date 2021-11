Flere undrer sig over planer om enormt sommerhusområde: - Jeg føler mig virkelig trådt på

(...) Her får kommunen mulighed for at støtte et lokalt projekt, der giver udvikling, naturoplevelser og lokal vækst på Fyns smukkeste områder, der er meget besøgt (...) Det er et super dejligt område med gode muligheder for turisme i Kerteminde, vi vil lave fiskerensepladser, bålsteder samt naturadgang på de øvrige hektar, som ikke må bebygges qua strandbeskyttelseslinje.

Lavbundsjord eller pløjmark?

Marken ved Hindsholmvej, altså den grund, borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) vil udstykke til 110 sommerhusgrunde, er ifølge Danmarks Naturfredningsforening et såkaldt lavbundsområde.

Det betyder, at området er velegnet til at genoprette natur, der kan styrke biodiversiteten, mens en del af området også ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor man ikke bare kan bygge og udstykke.