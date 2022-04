Flugtbilist efterlyst for at påkøre to personer på fortov

Vidner opfordres til at ringe 114

Og hvis man var i Kerteminde på det tidspunkt og har set noget, der kunne lede politiet på rette vej, beder Milan Holck Nielsen folk om at ringe til politiet på telefonnummeret 114.

Ud over at der er tale om en mørk personbil, siger vagtchefen, at politiet formoder, at det er en bil produceret mellem 2007 og 2015. Men det er endnu ikke muligt for politiet, at sige noget om, hvilket mærke eller model bilen burde være af.