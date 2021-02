Fodboldlegende laver ny fynsk musikfestival

Den tidligere landsholdspiller og OB-målmand Lars Høgh og Michael Falch har sammen med den garvede koncertarrangør Hans Thomsen lavet en ny musikfestival. Midt i en coronatid.

Men "hvem fanden tør egentlig rode sig ud i noget lige nu"?

Michael Falch stiller selv det retoriske spørgsmål. Hans blik fanger Lars Høghs, men han svarer selv på spørgsmålet.

- Jeg syntes, det var en vidunderlig ting at gøre i en tid, hvor det skorter på nye initiativer, fortæller han.

Om knapt et halvt år er gårdspladsen ved Lundsgaard Gods i Kerteminde lunet op af sensommerens varme solstråler, og den kuperede brostensbelægning er forvandlet til en festivalplads.

- Vi håber til september, at covid var noget, man talte om engang. "Kan I huske dengang, der var noget, der hed corona", siger Lars Høgh.

Overskud doneres til velgørenhed

Festivalen hedder Nu Festival, og i modsætning til andre håbefulde og ængstelige festivalarrangører ved trioen allerede nu, at de ikke kommer til at tjene så meget som en flad femmer på festivalen. Alligevel håber de på et stort overskud.

- Vi kalder den Nu Festival, fordi det er det her med at betone intensiteten i nuet og livsoplevelsen, fortæller Michael Falch.

En partout-billet koster 800 kroner, og de penge, der er tilovers, når alt er betalt, ryger direkte til Kræftens Bekæmpelse.

- Det er det, musikken kan. At man lige pludselig glemmer det stress, man har, eller det man går og bekymrer sig om. Jeg er blevet meget bevidst om det med det sygdomsforløb, jeg er midt i. Det handler om at tage fat i de momenter, der er fede, siger Lars Høgh.

Høgh overlever kræft

I 2018 fik fodboldlegenden konstateret kræft i bugspytkirtlen. Efterfølgende har han gennemgået både kemoterapi, en omfattende operation og haft tilbagefald.

- Derfor betyder det selvfølgelig ekstra meget for mig, fortæller han.

De spiller på Nu Festival Mathilde Falch Annika Aakjær Søren Huus Sebastian Kjartan Arngrim Signe Svendsen Hjalmer Mads Langer Michael Falch

Venskabet mellem fodboldlegenden og musikeren er flere årtier gammel. De to stødte første gang ind i hinanden, da Michael Falch arrangerede velgørenhedsprojektet ShowStars i 2000. Igennem 12 somre var Lars Høgh en af de bærende kræfter bag showet, der kombinerede musik og showfodbold.

Lars Høgh er desuden glødende musikelsker og spillede basguitar på fodboldsangen ‘Sommerens hjerte’, som Michael Falch skrev til ShowStars.

Den tidligere OB-spiller er dog ikke på plakaten til dette års Nu Festival, men det er til gengæld Michael Falch.

Plakaten er allerede trykt. Forhåbningen er, at der også skal laves en plakat i 2022.

Festivalen afvikles den 10. og 11. september på Lundsgaard Gods.