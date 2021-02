Følg med live: Stridende parter i debat om indespærrede hvaler

Lever marsvinene på Fjord & Bælt centret i Kerteminde under kummerlige forhold og bør slippes løs? Eller bliver der udført vigtig forskning under ordnede forhold, forskning der kan hjælpe tusindvis af marsvin i den fri natur? Ja, striden er sejlivet mellem dyrerettighedsorganisationen World Animal Protection Denmark (herefter WAP) og Fjord & Bælt i Kerteminde.

Læs også Efter massiv kritk: Fjord&Bælt vil i dialog med marsvin-kritikere

De seneste uger har TV 2 Fyn dækket sagen, der tidligere på ugen foreløbigt kulminerede med en underskriftindsamling på 12.000 underskrifter og støtte fra SF og Alternativet, der vil lægge pres på regeringen for at befri marsvinene. Fjord & Bælt har flere gang udtrykt ønske om komme i direkte dialog med WAP for at forklare, hvad det er for et stykke forskning, de bedriver med marsvinene.

Fjord&Bælt har også fået støtte fra Miljøstyrelsen, som mener, at centrets forskning i marsvin hjælper arten med overlevelse i den frie natur.

- Jeg vil sige til SF, at de hellere burde starte en underskriftsindsamling for bevaring af Fjord & Bælt som forskningscenter, siger Ejgil Andersen, der er forstfuldmægtig ved Miljøstyrelsen.

Læs også Dyreværnsgruppe skuffet over nyt marsvin i Fjord&Bælt

- Vi accepterer generelt, at vi bruger forsøgsdyr, hvis formålet er rigtigt. Det er vigtigt at forstå med marsvin, at vi har en truet bestand i Østersøen, og hvis vi skal forvalte den rigtigt, er det vigtigt, at det foregår videnbaseret og forskningsbaseret. Derfor giver vi de tilladelser her, forklarer han.

Debat torsdag

I dag mødes parterne for første gang til dialog. En dialog, som Fjord & Bælt flere gange har lagt op til, men WAP ikke har accepteret før nu.

- Jeg ser frem til at gå i dialog med World Animal Protection, Danmark, fordi jeg mangler at forstå, hvorfor de som dyreværnsorganistion arbejder så hårdt på at få lukket Fjord & Bælt-Centret, siger Peter Teglberg Madsen, som er professor og hvalforsker på Aarhus Universitet. Det er ham, som Fjord & Bælt har udpeget til at tale centrets sag, da han er den ledende forsker på centret.

Med fra hver sin landsdel

Signe Ryge vil styre debatten fra Fjord & Bælt i Kerteminde, hvor hun får lov at stå udenfor ved kanten af basssinet, hvor marsvinene holder til. Til stede via facebook er dels Esben Sloth, director of campaigns, fra WAP og hvalforsker og professor fra Aarhus Universitet Peter Teglberg Madsen. Sidstnævnte har været tilknyttet Fjord & Bælt de seneste 15 år.

Undervejs i debatten inviteres fynboerne til at stille spørgsmål til de to. Føl debatten og stil de to parter spørgsmål om marsvin, forskning og princippet om at holde vilde dyr i fangenskab klokken 16 i dag på TV 2 Fyns Facebookside.

Læs også 12.000 vil stoppe fynske dyreforsøg - men det beror på misforståelser, siger folkene bag