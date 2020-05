Første gudstjeneste siden marts: - Nu begynder livet at være normalt igen

Siden 11. marts har kirkegængere over hele Fyn været nødt til at synge salmer hjemme i stuerne. Men torsdag kunne kirkerne endelig slå dørene op til kirkesang og guds ord igen.

I Birkende Kirke i Kerteminde er dørene også åbnet for gudstjeneste, men det er under nogle særlige omstændigheder. I kirken må der kun være 20 gæster udover personalet og nadveren, den er stadig helt aflyst.

Men det er et længeventet gensyn for mange.

- Der er en gudsgivende samhørighed, kan man måske sige. Også med de mennesker, der sidder der. Vi er der med det ene formål for øje, at vi er der for at høre Guds ord. Og det giver et særligt fællesskab. Guds kirke kan jo noget, siger Martha Høyer Poulsen fra Langeskov.

Hårdt at undvære kirken i påsken

Op til selve dagen er kirken blevet forberedt for at undgå smitte. De bløde puder på bænkene er blevet fjernet, og salmebøgerne er skiftet ud med salmeark. Degnen skal efter hver gudstjeneste vaske det hele af.

De særlige omstændigheder har ikke betydet det store for de fremmødte.

- Nu begynder livet at være normalt igen, siger Martha Høyer Poulsen.

Den lange ventetid har heller ikke været helt uden konsekvenser for kirkegængere. Den store kristne højtid i påsken blev nødt til at blive markeret hjemme.

- Det var første gang i mit liv, at vi ikke har været i kirke i påsken. Det var lidt hårdt, siger Martha Høyer Poulsen.

Også Ulla Hovgaard fra Birkende er glad for, at man ikke er tvunget til kun at synge salmer hjemme i stuen.

- Man får sådan en ro og en god følelse, som jeg ikke kan få andre steder end i kirken. Det er noget specielt noget, siger Ulla Hovgaard.

Spændt på åbningen

Selvom det var et glædeligt gensyn for kirkegængerne, så var åbningen præget af en lille smule nervøsitet fra den vikarierende sognepræst i Birkende Kirke Annalise Bager.

- Vi var spændte på, om folk turde komme ud, eller om de ville vente og se tiden an, siger Annalise Bager.

Gudstjenesterne kommer til at fortsætte på samme måde indtil de nye retningslinjer kommer.

- Det bliver ved med at være anderledes indtil vi kan åbne mere op, siger Annalise Bager.

Hun regner med, at der fra 8. juni kan være flere kirkegængere i kirken.