Første overskud nogensinde: Særlig service fra chefen er årsag til succes hos fynsk netavis

Indtil nu har det været en underskudsforretning at drive den supernære Kjerteminde Avis på nettet. Det ændrede sig i 2020, hvor kjavis.dk kom ud med et overskud.

Overskuddet lander på beskedne 5.000 kroner, men det skal ses i lyset af, at avisen året forinden havde et minus på 190.000 kroner.

Læs også Google fylder Jysk Fynske Medier med støtte

- Det er derfor, vi synes, det er så fedt, fortæller chefredaktør Rikke Mohr Jørgensen.

Kjerteminde Avis udkom første gang i 1879, og dengang var der ingen, der bekymrede sig om internet og webaviser. Det blev til gengæld relevant, da avisen for ti år siden ikke længere udkom på print, men udelukkende online.

Siden da har avisen aldrig haft et overskud - før nu.

Foto: Mikkel Skov Svendsen

- Den vigtigste årsag er, at vi har fået flere abonnenter, end vi før har haft. Det seneste halvandet år har vi øget abonnenttallet med omkring ti procent ved at koncentrere os om at blive bedre journalistisk, fortæller chefredaktøren.

TV 2 Fyn er ingen konkurrent

Der er da også en helt særlig grund til, at kerteminderne så indædt holder fast i den ultralokale avis, selvom de store medier Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn dækker Fyn og dermed Kerteminde.

Læs også Direktør klar for Media City Odense

- I min barndom var det Danmarks mindste dagblad på fire sider, og det lå på bordet hos alle kertemindere. Det er de gamle kerteminderes avis, og vi lever højt på historien. Avisen er et must for kerteminderne, fortæller Rikke Mohr Jørgensen, der personligt yder kundeservice som intet andet fynsk medie.

- Mange af vores læsere er +70 år, og de formår at følge med på nettet. Hvis abonnementet driller, kan jeg finde på lige at køre hjem til folk og få styr på tingene. De kan altid ringe til mig, fortæller chefredaktøren.

Spørgsmålet er derfor, om Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn overhovedet er en konkurrent til Kjerteminde Avis.

Kertemindernes avis Kjerteminde Avis blev grundlagt i 1879 af Ludvig E. Vergmann efter flere forsøg på at udgive en avis i Kerteminde. Den 22. december 2010 blev det meddelt, at papiravisen grundet svindende annoncesalg blev nedlagt fra nytåret 2011. Præcis én måned efter, at den sidste trykte udgave af avisen udkom, gik avisen online. Kjerteminde Avis eksisterer i dag kun som netavis på www.kjavis.dk

- Fyens Stiftstidende dækker hele Fyn, og jeg kigger dagligt på TV 2 Fyn, men de når ikke at blive så lokale som os. Vi er makro-lokale og kan virkelig gå i detaljen, og det er dér, vi skal slå de store, siger chefredaktøren.

Arbejdet 61 år uden løn

En af dem, der sammen med Rikke Mohr Jørgensen skal være med til at slå undertegnedes arbejdsgiver, er Svend Novrup.

Han har i 61 år skrevet gratis for avisen.

- Det startede med, at jeg løb nede på redaktionen fra jeg var en seks-syv år. Jeg blev meddeler, og jeg meddelte alt, jeg så i byen. En dag blev det for meget, og så sagde redaktøren, at jeg jo kunne skrive historierne selv, fortæller Svend Novrup.

Siden tog han en uddannelse i nordisk sprog og litteratur, og selv med en 16 år lang afstikker til København, skrev Svend Novrup trofast til Kertemindes spalter.

- Jeg har arbejdet for både Eurosport og TV 2 og ligegyldigt, hvilken kontrakt jeg fik, stod der altid, at det var tilladt for mig at skrive gratis for Kerteminde Avis. Det var hjerteblodet, siger Svend Novrup.

Læs også Jysk Fynske Medier søger medarbejdere til spansk afdeling

Hvem arbejder på Kerteminde Avis? Foruden chefredaktør Rikke Mohr Jørgensen arbejder yderligere én journalist på kjavis.dk Derudover er der desuden tilknyttet en fast sportsredaktør. Det øvrige indhold bliver skrevet af en række frivillige. Blandt andet består bestyrelsen af en række tidligere journalister, der ind imellem sætter sig til tasterne for at udfylde en artikelskabelon. Kjerteminde Avis har to fotografer, der fast tager billeder for avisen frivilligt.

Rikke Mohr Jørgensen tror på, at 2020's overskud vil vokse sig endnu større til næste år. For første gang i hendes tid som chefredaktør skal avisen nu lave et budget.

- Jeg er helt sikker på, at vi kan gøre det igen, siger hun.

Det samme er Svend Novrup.

- Da jeg havde 60-års jubilæum på avisen, troede jeg, at jeg ville holde længere end den. Nu kan jeg se, at jeg skal til at konkurrere med avisen, griner han.

Indtil nu har lukningen af Kjerteminde Avis været så truende, at kjavis.dk kun er blevet forlænget for et kvartal ad gangen det seneste år.