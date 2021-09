For første gang i Danmark: 1.000 baby-pighvarrer sættes ud ved fynsk strand

Klokken 11 mandag formiddag trak fagpersoner og lystfiskere derfor i varmt tøj og vaders for at bære spandevis af pighvar-babyer ud til deres kommende levested.

Inden da havde de små fladfisk fået en lille forsmag på livet i havet, da de blev akklimatiseret med et par spande havvand for at vænne sig til temperaturen.

Gode overlevelseschancer

Selvom vejret var blæsende og regnfuldt, så var det ingen hindring for de fremmødte. Faktisk betød det grå vejr og den ringe sigtbarhed i havet, at baby-pighvarrerne har bedre vilkår for at vokse sig store.

- Det er rigtig godt for deres overlevelseschancer. I forhold til, hvis der havde været flokke af måger hængende over os, så er det perfekt, at vi kun kan se dem et lille stykke under havoverfladen, før de forsvinder, forklarer biolog Jeppe Kaczmarek.

Normalt kan pighvarren skifte pigment i løbet af et par timer og dermed være sværere at se for potentielle fjender, men når de er små, kan det tage op til et par dage.