I maj måned besluttede Kerteminde Byråd at sætte en advokatundersøgelsen i gang om godkendelsesproceduren for tidligere borgmester Hans Luunbjergs biogasanlæg, der blev etableret i 2016.



Nu volder anlægget igen Hans Luunbjerg hovedbrud.

I det netop offentliggjorte regnskab for 2022 for Luunbjergs selskab Kerteminde Biogas Aps. har revisor Jette Faurholt givet regnskabet en såkaldt afkræftende konklusion.

I revisorsprog betyder det ifølge Danske Revisorer, at regnskabet ikke er retvisende eller er mangelfuldt.

Den kraftige revisor-reaktion skyldes, at Luunbjerg har ændret regnskabspraksis, så de bygninger, der bruges til biogasproduktion, nu er investeringsejendomme.

Regnskabsteknisk betyder det, at årets regnskab er forbedret med 23,7 millioner kroner før skat. Dermed bliver årets overskud på 14,2 millioner kroner.

Selskabet ville altså have haft underskud, hvis regnskabspraksis ikke var blevet ændret.

Registreret revisor Jette Faurholt skriver om sin vurdering: - Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om investeringsejendomme, idet ejendommene benyttes til selskabets biogasproduktion. Opskrivningen til dagsværdi burde derfor være ført direkte på egenkapitalen under reserve for opskrivninger.

Hans Luunbjerg er lodret uenig med revisor.

Han mener, at regnskabet er retvisende, og oplyser i regnskabet, den ændrede regnskabspraksis skyldes et ønske om at ensrette præsentation af dagsværdireguleringer i ”KEJRUP-koncernen”, da dette efter ledelsens vurdering giver et mere retvisende billede.

Han henviser til regnskabslovens paragraf 38, hvorefter virksomheder, der som hovedaktivitet har investeringsvirksomhed kan værdiregulere over resultatopgørelsen.

Som nævnt mener revisor, at der er tale om produktionsejendomme.

Revisors afkræftende konklusion afspejler sig også i moderselskabet Kejrup Gods, der i 2022 havde et overskud før skat på 13,3 millioner kroner, samt de overliggende selskaber Kejrup Agro og Luunbjerg Invest.