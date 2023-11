Forstå sagen: Eks-borgmesterens biogas-skandale

Et privat biogasanlæg i nærheden af Kerteminde er blevet genstand for mange spekulationer og kritik, efter anlægget fik lov til at udvide i 2016.

Biogasanlægget er ejet af Hans Luunbjerg, som dengang var borgmester i kommunen, men i 2017 gik af og trådte ud af byrådet.

Det er i sig selv ikke en hindring for at udvide et biogasanlæg, at ejeren samtidig er borgmester i kommunen. Men Kjerteminde Avis satte i maj 2023 spørgsmålstegn ved sagsbehandlingen, da flere dokumenter tydede på, at både den daværende borgmester og embedsfolk var inhabile i sagen.

Avisen satte også spørgsmålstegn ved, hvorfor beslutningen ikke blev behandlet politisk, før den syv uger efter ansøgningen blev godkendt.

To juridiske eksperter kritiserede fra starten sagsgangen. Fra Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig forvaltning, organisation og ledelse ved Syddansk Universitet, lød det:

- Vi har at gøre med inhabilitet, inkompetence, korruption. Det går ud over hele kommunens legitimitet.