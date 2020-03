Fortsat ingen besøg på plejehjem: - Påsken bliver en mærkelig tid

Normalt plejer Dorthe Østergaard Nielsen at besøge sin mor flere gange om ugen på Lindhøj Plejecenter i Munkebo, men siden den 11. marts er der sat en stopper for besøgene.

De ældre på plejehjemmene er nemlig ekstra udsatte for coronavirus, og for at skærme dem har man stoppet besøgene. Det er både hårdt for de ældre, men også for de pårørende.

- Det er meget underligt lige pludselig at være totalt afskåret fra at komme hen og besøge hende, siger Dorthe Østergaard Nielsen.

Lange udsigter

Dorthe Østergaard Nielsen bor i kort afstand fra Lindhøj Plejecenter, hvor hendes mor Inger Østergaard Nielsen har boet i 12 år.

- Nu hvor vi går hjemme, og hun bor så tæt på, ville jeg normalt have masser af tid til at tage op og besøge hende og gå en tur med hende i det dejlige forårsvejr, fortæller Dorthe Østergaard Nielsen.

Dorthe Østergaard Nielsen besøger normalt sin 81-årige mor flere gange om ugen, men med forlængelsen af regeringens tiltag frem til den 13. april er udsigterne til, at hun kan besøge sin mor, langt ude i fremtiden.

- Hvis det bliver folænget yderligere efter påske, så vil jeg have enormt svært ved det, og der vil også komme nogle praktiske problemer. Jeg synes, det ville være lang tid ikke at kunne komme hos hende, siger hun.

Alt lukket ned

Jeg kender Lindhøj så godt, og de formår at hygge gevaldigt om beboerne, så hun skal nok få en god påske alligevel Dorthe Østergaard Nielsen, pårørende til ældre på plejehjem

På plejecenteret er der i øjeblikket heller ikke hverken liv eller glade dage, selvom personalet gør, hvad de kan for at skabe socialt smavær for beboerne.

Det kan dog være svært, når beboerne hverken spiser sammen, spiller banko eller på anden måde interagerer med hinanden i større grupper.

- Alt aktivitet er taget ud af drift, fordi vi skal passe på beboerne. Alt er lukket ned, og de pårørende kommer heller ikke, for det må de ikke. Det giver et klart afsavn hos beboerne, siger Susanne Klint Jensen, der er leder på Plejecenteret Lindhøj, og tilføjer:

- De pårørende kommer jo normalt og yder deres i form af en god snak eller en aktivitet for beboerne.

Bliver en mærkelig påske

Med regeringens forlængelse af de tiltag, der er taget for at bekæmpe coronavirus, kan Dorthe Østergaard Nielsen heller ikke fejre påske med sin mor. De har ellers en tradition om, at hendes mor kommer på besøg i påsken og skal have skidne æg.

- Påsken bliver en mærkelig tid, for min mor elsker skidne æg, og jeg plejer at lave dem til hende her i påsken. Men i og med at man ikke må holde påskefrokost, og jeg ikke må gå over og hente hende, så bliver det meget mærkeligt, siger Dorthe Østergaard og tilføjer:

- Men jeg kender Lindhøj så godt, og de formår at hygge gevaldigt om beboerne, så hun skal nok få en god påske alligevel.