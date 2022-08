Forventer positiv melding mandag: Sommerhusområde skal fortsat koge vandet

Beboer i sommerhusområdet Langøstrand ved Kerteminde skal forsat koge drikkevandet søndag.

Det meddeler driftchefen ved Kerteminde Forsyning, Martin Roar Nielsen, til TV 2 Fyn.

Efter fundet blev konstateret onsdag, kontaktede forsyningsselskabet Styrelsen for Patientsikkerhed og Rådgivning Syd, som anbefalede, at der udstedes anbefaling om at koge drikkevandet inden brug.



Forventer positiv melding

Der er taget prøver af vandet fra Langøstrand Forsyningsselskab både lørdag og søndag i området. Prøver som Martin Roar Nielsen venter svar på mandag.



- Jeg forventer, at anbefalingen bliver ophævet, efter vi har resultaterne fra weekendens prøver, siger driftschefen.

- Værdierne har været faldende, men vi besluttede, at vi helst ville være sikre og beholdte derfor kogeanbefalingen her henover weekenden.

Det skyldes særligt, at det berørte område er et sommerhusområde, hvor vandet måske ikke har været brugt i ugens løb, forklarer Martin Roar Nielsen.

- Så er vi sikre på, at folk får skyllet det forurenet vand ud af deres jordledning mellem vores ledning og kundens hus.

Jordbakterier

De coliforme bakterier, som er fundet i prøverne tidligere på ugen, er det man kalder jordbakterier.

- Nogle bakterier, som man også får på almindeligvis i haven, men får man for mange, så får man ondt i maven.

- Hvorimod e. coli-bakterier er bakterier fra menneskeafføring, hvilket er noget helt andet, forklarer driftchefen.

Langøstrand Forsyningsselskab forsyner følgende veje med drikkevand:

Fløjelsgræsset, Klokkelyngen, Hedelyngen, Kærulden, Øksnebjerg og Rævehalen, Dunhammeren 16 og 18, Stenene 11 – 49 (ulige numre) samt Langøvej 224 – 306 (lige numre).