Fredet mølle smuldrer: Ildsjæle vil igen have vingerne til at snurre

Viby Mølle lidt uden for Mesinge på Hindsholm trænger til en kærlig hånd. Og det er på trods af, at det kun er 32 år siden, den sidst blev restaureret.

Men dengang valgte man at bruge en løsning, hvor der blev brugt trykimprægneret træ. Og sammen med jern er det ikke godt, fortæller Gorm Thorleifsson, der er formand for møllelauget i Viby Mølle.

- Så sker der en kemisk proces mellem de stoffer, der er i imprægneringen og jernet, som gør, at træet simpelthen smuldrer væk, siger formanden.

Læs også Fredet fynsk mølle sikret: Større restaurering på vej

Viby Mølle er fredet og en af Danmarks mest velbevarede møller. Indvendigt er møllen fuld af tandhjul, valser og en masse anden møllemekanik.

I princippet kan møllen male mel, men der mangler én ting. Møllevingerne kan ikke dreje.

Mangler millioner

Viby Mølle er fra 1869 og blev brugt kommercielt helt frem til 1956. Derefter overtog Viby Sogneforening møllen, fordi de ville bevare den. Omkring 30 frivillige personer er en del af møllelauget, der i dag driver og viser møllen frem til interesserede.

Indtil 2015 kunne folk opleve møllen i funktion, og den oplevelse vil møllelauget gerne give folk igen.

- Det er helt klart, at lige så snart vingerne snurrer rundt, og vi står heroppe og kværner noget mel, så kommer folk rendende, fordi det er sjovt at se, fortæller Gorm Thorleifsson.

Læs også Lillemølle er en af landets smukkeste vandmøller

Han vurderer, at renoveringen af møllen kommer til at koste omkring 4,5 millioner kroner. Møllelauget har lagt en plan for renoveringen, men det er rigtig mange penge for et lille møllelaug, og derfor håber formanden, at fonde vil give en økonomisk håndsrækning

- Hvis ikke der kommer nogen penge ind, så kommer den til at stå sådan her, indtil den falder sammen. Det er sådan, det er, forklarer Gorm Thorleifsson.