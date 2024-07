Frivillige har travlt med at redde sejlere i nød

De er altid klar. Altid 24 timer i døgnet. Og de har rykket ud 50 gange i år.

Dansk Søredningsselskab i Kerteminde har fået travlt denne sommer, og derfor rykker frivillige ofte ud for at hjælpe sejlere i nød.

De fleste gange rykker de frivillige i søredningsselskabet ud til motorfejl eller lignende.

Hele sidste år var søredderne ude til 55 aktioner, og det tal er nu ved at være tangeret i år.

Søredder Bjarne Christensen tror ikke, det skyldes, at folk er blevet dårligere til at sejle eller mindre forsigtige. Det drejer sig formentlig mere om, at der er flere på vandet end sidste år.

Men selvom det oftest drejer sig om tekniske fejl, er sikkerheden altid for øje. Ingen skal drukne eller lignende. I videoen ovenover kan du høre om søreddernes procedure for en redningsaktion.