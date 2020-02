Fynbo producerer svinekød i verdensklasse til michelinrestauranter 

Iført gummistøvler forsøger svineavler Poul Lang Nielsen fra Martofte med fløjten og kalden at lokke nogle af sine 300 fritgående svin ud fra deres hytter på marken.

En lille flok nysgerrige grise trodser regnen og mudderet og kommer frem. Her på marken er der plads og mudderhuller at boltre sig i, og de naturlige forhold er afgørende for at skabe kød i verdensklasse, mener den fynske svineavler.

- Vi prøver at kopiere naturen så meget, som vi nu kan, selvom vi har nogle barrierer, der gør, at vi ikke bare kan slippe dem løs, så de kan gå over alt. At give dem noget naturligt foder og give dem en naturlig adfærd. Det gør, at det ser ud til, at vi får noget rigtig godt kød, siger Poul Lang Nielsen, der ejer firmaet HindsholmGrisen med sin kone Carla.

Michelinrestauranter i kundekartoteket

Sammen har parret i ti år holdt svin på markerne ved Martofte nord for Kerteminde, og det er ikke en underdrivelse at konstatere, at de sammen producerer svinekød af rigtig høj kvalitet.

Det kan også ses på listen af kunder. Tidligere på ugen fik Restaurant Relæ i København, hvor man kan smage kødet fra Martofte, en michelinstjerne.

Men det er ikke afgørende for Poul Lang Nielsen, at kunderne, som hovedsageligt er restauranter, skal have michelinstjerner.

- Vi leverer kød til en del restauranter, og nogle af dem har michelinstjerner, og det er meget fint, men det er ikke vigtigt for os, når vi vælger en samarbejdspartner. Det er ikke det afgørende. Det er, om vi har et værdifællesskab, siger han.

Dyrevelfærd er vigtigst

For Poul Lang Nielsen er det vigtigt, at grisene har levet et godt og sundt liv på marken, når det er blevet slagtetid.

- Jeg tror, kvalitet og dyrevelfærd hænger sammen. Jeg tror slet ikke, vi kunne lave en god kvalitet, hvis vi ikke så på dyrevelfærden også, siger han.

For at kunne blive ved med at levere svinekød i verdensklasse forsøger parret hele tiden at udvikle nye metoder, som kan højne kvaliteten yderligere. Seneste tiltag er en chip i grisen, som skal give kokkene data om grisens afstamning og baggrund.

- Det kommer ud til kokkene, som er dem, der har forstand på kødet, og så skal de være med til at vurdere, om det, de fik i denne uge, er bedre end det, de fik i sidste uge, forklarer Poul Lang Nielsen.