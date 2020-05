Fynboer går kulturløs sommer i møde: - Det bliver en død by

Normalt bliver der afholdt op mod 700 koncerter om året i Svendborg. Sådan bliver det ikke i år.

- Jeg tror desværre, der er mange steder, der bliver nødt til at lukke. Det er nok den største konsekvens. Det er de steder, der ikke overlever, siger Lise Andersen fra Svendborg, da TV 2/Fyn møder hende i byens gader.

Hun er en af dem, der havde købt billet til lokale festival Hansted Live. En festival, der ligesom mange andre er aflyst.

- Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, siger Lise Andersen.

En manglende fælles fortælling

Josefine Ottesen fra Svendborg er forfatter og kulturaktør. Hun mener, at den kulturløse sommer vil give fynboerne en manglende følelse af at være en del af noget fælles.

- Mange af de sammenhænge, vi havde troet, vi skulle være i henover sommeren er aflyst. Det har en stor betydning for foreningslivet, men selvfølgelig også for alle os andre. Vi kommer til at mangle at være en del af en fælles fortælling, som vi har skabt sammen, siger Josefine Ottesen.

Den holdning deler flere af de fynboer, TV 2/Fyn møder i Svendborgs gader.

- Det kommer til at betyde meget for byen økonomisk, det er jeg sikker på. Det er svært at forestille sig, hvad det kan ende med, siger svendborgenseren Henrik Kuhlmann Nielsen.

Ingen havnefest er "pisse ærgerligt"

I Kerteminde betyder coronakrisen, at der hverken bliver tale om Kirsebærfestival eller havnefest i 2020.

De to arrangementer plejer at samle i tusindvis af gæster og generere økonomisk overskud til foreninger og arrangører bag begivenhederne.

Spørger man kerteminderne på gaden, er der også andre grunde til, at de to arrangementer kommer til at mangle i årets kalender.

- Der kommer til at være et hul, hvor man tidligere var sammen med sine venner. Og så er turismen, der kommer til at mangle, siger Alfred Bromark fra Kerteminde.

Henrik Kuhlmann Nielsen er enig.

- Det er pisse ærgerligt. Det plejer at være nogle af de store begivenheder her i Kerteminde. Det kommer til at være en meget død by i forhold til, hvad det plejer at være, siger han.