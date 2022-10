Fynboer klar til valg: - Det kan være det samme, om man gør det nu eller til foråret

I næste uge kommer valget.

Sådan lyder meldingen, hvis man spørger flere af de fynboer, der var mødt op til folkemødet på Lundsgård Gods i Kerteminde lørdag.

Til gengæld er der uenighed om, hvorvidt et efterårsvalg er en god idé.

- Jeg synes sagtens det kan vente, for der er så mange andre problemer, man skal tage sig af nu, siger Anne-Marie Andersen.

- Jeg havde gerne set, at Mette Frederiksen havde fortsat ind i det nye år, for jeg synes hun gør det godt, så jeg ville gerne have, at hun fortsætter, siger Niels Lykke Nielsen.

Sådan har Nils-Peter Holm det derimod ikke.

- Vi trænger til at få renset luften inde i Folketinget, siger han.

Borgmester opfordrer til at vente

Hvis det står til Radikale Venstre skal valget udskrives senest tirsdag, når Folketinget åbner. Sådan lød meldingen fra partiet tilbage i juli.

Tirsdag aften meldte Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, sig i koret af de fynboer, som synes at valget kan vente.

Han mener nemlig ikke, at der bør udskrives valg efter at de to gasledninger Nord Stream 1 og 2 blev ramt af sabotage ud for Bornholm tidligere på ugen.

- I sådanne en situation bør enhver ansvarlig partileder give den hver en tid siddende regering (uanset partifarve!) opbakning til at føre udenrigspolitik, lød det i borgmesterens Facebook-opslag.

Vil have det at vide snart

De radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, mener dog ikke, at det nuværende politiske situation bør sætte en stopper for et kommende valg.

Til det fynske folkemøde lørdag er der da også flere, der mener, at de nok skal få tid til at gå til stemmeurnerne.

- De der kriser går jo ikke væk lige med det samme, så om man gør det nu eller om et halvt år, det kan jo være det samme, siger John Rundstrøm.

- Selvom der er gaslæk i Østersøen og krig i Ukraine, så er det for de fleste danskere så meget hverdag, at man nok får tid til at gå til valg, lyder det fra Poul-Erik Lundbech.

Folketingsvalget skal afholdes allersenest den 4. juni 2023, og det er kun statsminister Mette Frederiksen (S), der ved, om valget bliver udskrevet i næste uge.

Fælles for mange af de adspurgte fynboer er det dog, at det kunne være rart at få en afklaring.

- Vi kunne godt snart tænke os at få det at vide. Det kunne være rart at få en dato, siger Kaj Machon.

På den landspolitiske scene er reaktionerne væltet ind, efter at Peter Rahbæk Juel sent tirsdag aften opfordrede Radikale Venstre til at frede regeringen.