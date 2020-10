Fynboer prøver kræfter med drageflyvning

Flere fynboer havde lørdag begivet sig ned på Nordstranden i Kerteminde for at få vind under deres hjemmebyggede drager og se dem svæve oppe i himlen.

For tredje år i træk blev der nemlig afholdt Dragefestival på den hvide sandstrand, og arrangementet var åbent for alle, der havde lyst til at prøve kræfter med at bygge sin egen drage og give den luft under vingerne.

Det er blevet en slags tradition for os Annesofie Dixen-Nielsen, Kerteminde

Sammen med sin lillebror Emil Dixen-Nielsen havde blandt andet Annesoife Dixen-Nielsen valgt at begive sig ned på Nordstranden for at flyve lidt med drager.

- Vi har været med før, og der var det rigtig hyggeligt, så derfor ville vi også gerne være med i år, siger Annesofie Dixen-Nielsen til TV 2 Fyn.

Vinden udfordrer

De mange drage-flyvende fynboer fik sig dog noget af en udfordring. Der er nemlig ikke meget vind at opstøve, og derfor kan det være svært at få dragerne op og flyve, fortæller Emil Dixen-Nielsen.

- Men selvom det er lidt svært lige nu, så er jeg sikker på, at det nok skal lykkedes på et tidspunkt, siger han med et smil.

Annesofie og Emil Dixen-Nielsen var begge mødt op for at deltage i dette års dragefestival. Foto: Jeanette Forunier

Og søskendeparret er også klar igen til næste år, når Dragefestivalen bliver afholdt igen.

- Det er blevet en slags tradition for os, siger Annesofie Dixen-Nielsen.

Rørebassin og viden om livet under havet

Men selvom vejret ikke just var med Dragefestivalen i år, så mødte der stadig mange op for at deltage, og det var noget, der vakte glæde hos formanden for Dansk Drageklub, Morten Rasmussen.

- På en dag som i dag, hvor vinden er meget ustadig, der er vi rigtig glade for, at der er så mange der kommer ned og besøger os, siger Morten Rasmussen og tilføjer:

- Der er jo mange, der synes, at det er fascinerende. For mig selv er det bare ren afslapning.

Til dete års Dragefestival var også Fjord&Bælt mødt op og havde oprettet et såkaldt rørebassin, hvor besøgende kunne røre ved krabber og søstjerner og samtidig høre om livet under havets overflade.