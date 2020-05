Fynboerne tager igen på camping: - Vi har ingen problemer haft

St. Bededag er for rigtig mange campister lig med, at campingvognen spændes på bilen og rykkes ud på en af de mange campingpladser i landet, hvor den forlængede weekend kan nydes.

Sådan har det også været i år på trods af omstændighederne med coronavirus. Ikke i samme omfang som tidligere år, men på Kerteminde Camping kan man alligevel se tilbage på en god weekend med mange gæster.

- Jeg har haft godt med besøg i St. Bededagsferien, og der har været god stemning på pladsen. Der er smil på læberne hos folk, siger Gitte Enevoldsen, der er ejer af Kerteminde Camping.

Kan man tage på camping?

Da Mette Frederiksen lukkede landet ned i marts måned, skrev rigtig mange fynboer til TV 2 Fyn for at høre, hvordan det kom til at påvirke campingpladserne.

Læs også Camping trods corona: Lejrchef lettet over regeringens udmelding

Blandt andre spurgte Pia Munk, der er fastligger med sin mand på Kerteminde Camping, hvordan man på pladsen kan sikre god hygiejne i for eksempel fælles baderum og på toiletter.

På den østfynske campingplads har man gjort meget for netop at sikre, at de ting er i orden.

- Jeg sætter ikke nogen menneskers helbred på spil, lød det tilbage i marts måned fra ejeren Gitte Enevoldsen.

Folk vil rigtig gerne på camping i sommerferien, og jeg ser bookinger fra folk, der ikke har været campister før Gitte Enevoldsen, ejer, Kerteminde Camping

Gæsterne er blevet opfordret til at være så meget i egen vogn som muligt. Sociale aktiviteter har været lukket ned. Toiletterne er blevet gjort ekstra rent, og man har skulle bruge en nøgle til at komme på toilet, og der er kun blevet udleveret én ad gangen. Deudover har der alle steder været håndsprit, som gæsterne kan bruge.

- Det er gået så fint. Alle har taget begrænsningerne og reglerne rigtig godt, så vi har ingen problemer haft, siger Gitte Enevoldsen, som dog alligevel har arrangeret én enkelt fælles aktivtet. Nemlig fællessang hver for sig på pladsen, hvor alle fra deres vogn har sunget højt med på en sang, så alle kunne høre koret af syngende campister. Et arrangement, som Gitte Enevoldsen vil holde fast i henover sæsonen, hvor hun allerede nu igen kan glæde sig over, at folk kommer på besøg.

- Jeg får bookinger igen. Folk vil rigtig gerne på camping i sommerferien, og jeg ser bookinger fra folk, der ikke har været campister før. Det er rart, siger hun.

Større hygiejnefokus

Kerteminde Camping skulle i år have fejret 20 års jubilæum. Det er udskudt til efteråret, hvor pladsen også forlænger deres åbningsperiode i håb om et bedre slutresultatet, når årsregnskabet skal gøres op.

Men også i håb om, at gæsterne kan få sig nogle gode dage på pladsen i slutningen af oktober, nu når det ikke var en mulighed i april.

Læs også Campingsæson: Hvor sikkert er det at tage på camping?

Og selvom sæsonen for campisterne er blevet noget anderledes, er der én ting, de skal regne med holder ved på Kerteminde Camping.

- Jeg tror, det bedste er, at vi er blevet mere opmærksomme på, hvordan vi begår os i hverdagen. Vi har taget let på tingene tidligere i forhold til hygiejne, men det har ikke været muligt nu, og det håber jeg, vi holder fast i, siger Gitte Enevoldsen.

Fælles for alle camingpladser er, at de ikke er lukket ned fra myndighedernes side. Det har været op til den enkelte plads, hvornår de ville åbne. Til gengæld har alle pladser skærpede retningslinjer for, hvordan man kan opholde sig der, men også i forhold til hygiejne.

Har du et spørgsmål i forbindelse med coronavirus, som vi skal undersøge, kan du skrive til os her: