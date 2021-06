Fyns Politi frygter selvtægt efter videodeling af overfald

- Det er en voldsom sag, helt forfærdelig og ulykke for alle dem, der er involveret. Det er slet ikke meningen, at børn eller unge skal være involveret i noget så frygteligt, siger Annemette Winther, der er børn- og ungechef i Kerteminde Kommune.

Kommunen vil derfor tage hånd om børnene på begge sider af det kamera, der filmede overfaldet.

- Sagen bliver dybt kompliceret af, at der er den her video, siger Annemette Winther.

Får tip via sociale medier

Fyns Politi opfordrer først og fremmest via medierne til at stoppe videodelingen og har derudover mulighed for at kontakte Facebook for at få videoen fjernet.

Det er dog ikke et greb, man har valgt at bruge.

- Vi opfordrer forældrene til at kigge deres børn over skulderen, om hvad de har liggende på deres computer. Skulle de have overfaldsvideoen liggende, så få den slettet, så den ikke bliver delt, siger Ulrik Lorenzen.

Det samme gør kommunen.