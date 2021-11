Fynsk bryggeri er gået konkurs

Det er slut for Munkebo Brewery på havnen i Odense. Det oplyser folkene bag på Facebook.

Her skriver de, at coronapandemien har kostet så meget på bundlinjen, at der er indgivet konkursbegæring.

"Efter 2 års nedlukning, hvor vi ikke kun mistede vores direkte indtægt, men hvor vores kunder også var lukket ned, for at beskytte samfundet mod corona, har været for hårdt for os, og vi har ikke kunnet rejse os derfra".