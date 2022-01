Fynsk byggebranche forarget: Kræver Grønnely sat på porten

- Det har jeg det skidt med i den forstand, at jeg er jo medlem af DI Byggeri, fordi jeg tror på det fællesskab der er, og jeg går ind for den holdning der er, og tiltrædelse af overenskomsten. Derfor er det jo ikke godt, hvis der er én, der har modsatte eller onde hensigter. At det er et skalkeskjul, siger Jacob Knudsen.

Direktøren fra Langeskov mener derfor, at DI Byggeri bør gribe ind over for en virksomhed som Grønnely, hvis de ikke overholder overenskomsten.

- Jeg er ret sikker på at DI Byggeri, når de får nys om det, vil tage fat i det her. Ikke inden for dage men inden for få timer, siger Jacob Knudsen.

Skader solide danske virksomheder

Mandag ville DI Byggeri dog ikke forholde sig kritikken af, at Grønnely er medlem af DI Byggeri. Vicedirektør i DI Byggeri Peter Stenholm sagde kortfattet, at brancheforeningen ikke kommenterer på deres medlemmer.

Det fik samme dag arbejdsmarkedsordfører for SF, Karsten Hønge, til på TV2 Fyn at komme med en opfordring til arbejdsgiverne.