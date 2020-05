Fynsk håndboldklub: - Vi mangler fællesskabet med hinanden

- Det handler ikke kun om håndbolden. Det handler om fællesskabet i klubben. Det er det, hele forenings-Danmark lider under lige nu - at vi ikke er sammen om noget lige nu, siger Joan Wehner, der er formand i Kerteminde Håndboldklub.

Den østfynske klubs mange medlemmer plejer hver eneste dag at løbe rundt i hallen i Kerteminde med en bold i hånden til træning og kamp.

Jeg er ærgerlig over det for hele håndbold-Danmark. Joan Wehner, formand, Kerteminde Håndboldklub.

Det har været sat på pause siden midten af marts, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned. Torsdag aften præsenterede hun den såkaldte fase to af genåbningen for Danmark i forbindelse med coronavirus. Her lød det også, at idrætsaktiviteter indendørs endnu ikke er en mulighed. Faktisk er det ikke muligt før efter sommerferien.

- Vi følger reglerne, og vi overholder alt. Selvfølgelig. Vi skal tage covid-19 alvorligt, og det gør vi også. Men jeg er også træt af det for at sige det mildt, siger Joan Wehner:

- Jeg er ærgerlig over det for hele håndbold-Danmark. Jeg håber, at der kommer nogle løsninger, for vi kan ikke undvære håndbolden og fællesskabet.

Nye initiativer

Selvom håndboldtræningen i hallen har været lukket ned i to måneder, har klubben forsøgt at skabe aktiviteter for sine medlemmer alligevel. Den har haft virtuelle fællestræninger hver dag på Facebook, som dens trænere stod for.

- Mange børn, unge og forældre var med. Men vi kunne godt se, at motivationen for at være med var dalende efter påske, siger Joan Wehner.

Før coronakrisen trænede Kerteminde Håndboldklubs U17-piger og dameseniorholdet til en fælles træning. Foto: Joan Wehner, Kerteminde Håndboldklub

De mange initativer, som blandt andet Kerteminde Håndboldklub har taget under coronakrisen, er noget, som DGI Fyn har set rigtig mange foreninger gøre.

- Vi har mange, der har forsøgt at gøre noget her under krisen med digital træning. De har haft mange gode idéer, som vi kun har støttet, siger Jesper Larsson, afdelingsleder i DGI Fyn:

- Men først og fremmest er der stille derude i foreningerne, og det er underligt. Fraværet af fællesskab er frustrerende. Det er frustrerende, at medlemmerne ikke kommer i klubben, der gennemsyrer tilværelsen i en forening.

Jesper Larsson understreger dog, at foreningerne selvfølgelig følger retningslinjerne, og alle har været gode til at gøre det og kommunikere det klart ud til medlemmerne.

Udendørs træning i stedet

I Kerteminde har de fredag morgen haft et ekstraordinært bestyrelsesmøde for at få lagt en plan for, hvordan de sikrer, at medlemmerne føler sig som en del af klubben sommeren over, indtil de forhåbentligt igen må mødes i klubberne.

- Vi overvejer også at lave noget stjerneløb, hvor man er på hold af tre eller fire. Det handler ikke om håndbold, men det handler om at være sammen, og det må vi ikke underkende, siger Joan Wehner.

Retningslinjer for udendørstræning: Spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen, eller hvis de har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med covid-19.

Opstår symptomer under træning, skal man straks gå hjem – selv ved milde symptomer.

Der må maksimalt samles ti personer til træningen (inklusiv trænere).

Der må maksimalt samles ti personer på et areal svarende til en beachhåndboldbane (27x12m).

Træningen skal foregå uden fysisk kontakt og uden at dele rekvisitter, herunder bolde.

Der skal holdes mindst to meters afstand til andre personer under træningen.

Spillerne skal medbringe egen bold og drikkedunk til træningen.

Der må ikke laves afleverings- eller spiløvelser, så flere spillere rører ved den samme bold. Heller ikke, selvom det foregår med handsker. Kilde: Dansk Håndbold Forbund. Se mere

Nye måder at dyrke sport på sammen i de etablerede foreninger ude på Fyn er noget, som DGI Fyn regner med, at mange bestyrelser vil tage initiativ til. Og det er måske endda noget, der vil være til gavn for dem.

- Bevægelse ud i naturen er en god idé. Der er mange muligheder i naturen. Vi vidste godt, at det er en god bevægelsesarena, men hvis foreningerne bruger det mere i fremtiden, kan uderummet meget mere, end vi har brugt det indtil nu. De foreninger, der griber det, vil stå stærkt, mener Jesper Larsson.

Indtil nu erfarer hverken DGI Fyn eller Kerteminde Håndboldklub, at den manglende træning i hallerne og det manglende samvær har haft konsekvenser for medlemstallet, og det forventer de heller ikke sker, for de oplever kun stor opbakning til klubben fra medlemmerne.

