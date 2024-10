Fynsk havneby står til at drukne: 3000 mennesker kan miste deres hjem

Har råbt vagt i gevær siden 2017

Det kommer ikke bag på borgmester Kasper Ejsing Olesen (S), at Kerteminde står til at blive oversvømmet.

- Jeg står tilbage med en følelse af afmagt, for det er ikke ny viden for os, siger han.



Han har råbt op om det siden 2017, hvor de i kommunen forsøgte at løse problemet, fortæller han.

- Vi ser med dybeste alvor på det her problem. Tilbage i 2017 havde vi et projekt liggende klar med sluser og diger, så der netop ikke ville komme de her udfordringer for husejerne, når vandet stiger. Men det kom vi ikke igennem med, og en af årsagerne var, at vi er styret af en anlægsramme, siger han.

Det er ikke kommunen selv, der bestemmer, hvor mange penge de må bruge på anlæg om året. Og som det ser ud lige nu, er rammen ikke stor nok, mener borgmesteren.

- Når vi ser, hvad projektet koster, så svarer det til, at vi i to år ikke må bruge penge på andet. Og det er simpelthen ikke en mulighed. Vi kan ikke drive en kommune, hvor vi ikke kan lave nogle af de andre ting, siger han og nævner blandt andet reparation af veje, cykelstier og daginstitutioner som eksempler.

Han håber, at kommunen får mulighed for at bruge flere penge på anlæg, så de kan komme i gang med klimatilpasningsprojekterne.

- Jeg håber jo rigtig meget, at rapporten gør, at Christiansborg-politikerne nu endelig må tage sig sammen til at gøre noget ved det her. Jeg har råbt op om det her hver eneste gang, jeg har talt med et folketingsmedlem siden 2017, siger Kasper Ejsing Olesen.