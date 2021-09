Fynsk speedway-stjerne gav den gas på genåbnet bane

Men nu kan der igen køres ræs. Banen har stadig en særlig betydning for Anders Thomsen.

- Det er her, det hele begyndte. Jeg kan huske da jeg var en lille knægt og råbte på min far, at han skulle give noget mere gas, siger han.

Den 27-årige fynbo er noget af det nærmeste, man kan komme på rent faktisk at have benzin i blodet. I hvert fald var både hans farfar og hans far Jan Thomsen speedwaykørere.

Fintuning

Selvom der helt fra barnsben har været gode forudsætninger for, at Anders Thomsen kunne blive en god speedwaykører, så kan hverken tradition eller nostalgi sikre ham en podieplads, når det går løs på lørdag.

Det kan til gengæld en god motor.

- 75 procent af topræs er faktisk motoren. Jeg har skiftet tuner, og ham arbejder jeg rigtig tæt sammen med. Han er kommet med to nye motorer, og dem ligger jeg lige og kører et par omgange på her i Munkebo for at se, om det hele kører, som det skal, om den trækker rigtigt ud i hjørnerne, og det hele spiller, siger han.