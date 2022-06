Fynsk turistattraktion får stort millionbeløb til udvidelse

53,5 millioner kroner.

Så mange penge får Fjord&Bælt i Kerteminde til at udvide det maritime center.

Af det høje millionbeløb har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal doneret 43,5 millioner kroner, mens Kerteminde Kommune har bidraget med 10 millioner kroner.

Udvidelsen af Fjord&Bælt er et led i den udvikling, som Kerteminde Havn i øjeblikket gennemgår, og derfor er borgmester Kasper Ejsing Olesen (S) glad for støtten fra A.P Møller Fonden.

- Kerteminde Byråd glæder sig over den flotte bevilling fra A.P. Møller Fonden til udbygning og udvikling af Fjord&Bælt, et tiltag som understøtter den igangværende udvikling af Kerteminde havn og marina, siger Kasper Ejsing Olesen i en pressemeddelelse.

- Kerteminde Byråd ønsker at bakke op om projektet. Derfor har et flertal i byrådet aftalt, at de i forbindelse med budget 2023-2026 afsætter 10 millioner kroner til at realisere planerne for udbygningen af Fjord&Bælt.



Samlingssted for hele byen

Pengene skal blandt andet gå til at udvide Fjord&Bælt-centret, så der bliver bedre rammer til at formidle livet i havet, og til at udvikle Syddansk Universitets forskningsindsats som også holder til i centeret.

- Vi forventer, at udvidelsen på over 1.000 m2 vil gøre Fjord&Bælt-centret til et storstilet midtpunkt og samlingspunkt på havnepromenaden. Det nye Fjord&Bælt vil blive et hyppigt brugt sted for både naturinteresserede, børnefamilier, elever, studerende, turister og maritime forskere fra hele verden, siger direktør Mette Thybo i en pressemeddelelse.

Der vil blandt andet komme flere opholdspladser, legearealer, et børneeksperimentarium og bedre undervisningsfaciliteter, når udvidelsen en gang står klar.

Derudover bliver det muligt at holde store særudstillinger, lige som at udvidelsen kommer til at omfatte en foyer, en café og en stor multifunktionssal, som skal blive et samlingssted for Kerteminde. Præcis hvordan udvidelsen kommer til at se ud, er dog ikke fastlagt, da der først skal afholdes en arkitektkonkurrence.

