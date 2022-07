Fynske iskiosker hæver priserne på is

TV 2 Fyn har talt med flere fynske iskiosker, der alle melder om stigende indkøbspriser, som gør, at de ser sig nødsaget til at hæve priserne på eksempelvis vaffelis.

Så meget stiger priserne

For Vaffelhuset i Kerteminde betyder det, at iskioskens mest populære produkt, en vaffel med to kugler is, koster to kroner mere. Den er steget fra 41 kroner til 43 kroner, hvilket er en prisstigning på fem procent.

Men det kan altså ikke mærkes på omsætningen, og det tegner tværtimod til at blive et rigtig godt år for de fynske iskiosker.

- Når det er ferie, er der nogen, der bare skal have de store is, ligegyldigt hvad det koster. Is er en luksusting, og det er noget, folk tager sig råd til og ikke vælger fra, siger Jan Møller.

- Vi er lykkelige for at slippe af med alle coronarestriktionerne, så nu kan vi give den gas. Det ser rigtig fint ud, fastslår han.

Prisstigningerne i Danmark er på sit højeste i 40 år. Mange af årsagerne til prisstigningerne kan findes uden for landets grænser. Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner fra Vesten har eksempelvis ført til højere energipriser.