Fynske marsvin skal opdage fjendtlige ubåde for USA

- Marsvinene er meget bedre end de tekniske løsninger. Det undrer mange sig over. Blandt andet de amerikanske forskere, så de vil gerne vide, hvad det er, delfinerne og marsvinene kan, som de ikke kan løse, fortæller Magnus Wahlberg.

Kan lokalisere terrorister

Både marsvins og delfiners hørelse minder om menneskeskabte sonarer, der bruges til at eftersøge ting og mennesker under vandet - og som kan lokalisere terrorister, der presser sig ind via havne.

- Der er kæmpe perspektiver fra dyrene, der svømmer rundt her, til at opdage ubåde i for eksempel Arktis. Det er er en af de store trusler, vi står over for, fordi der kommer flere og flere ubåde, siger den fynske forsvarsminister Trine Bramsen (S).