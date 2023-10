Gådefuld bestsellerforfatter: Kan du gætte den hemmelige hovedperson?

- Det er en form for kærlighedserklæring. Den er skrevet i hengivenhed for det her menneske.



Det siger forfatter Mich Vraa om den mand, som hans nye roman egentlig handler om. Men intet sted i bogen afsløres identiteten på personen. Det skyldes, at forfatteren gerne vil fortælle den dramatiske baggrundshistorie, som ikke alle danskere kender - om en mand som er en af de mest kendte i landet.

- Jeg ville ikke skrive en bog med hans foto og navn på forsiden om den historie, som alle kender. Det lader jeg andre om. Jeg ville skrive en bog, som udfylder hullerne i historien om hans barndom og ungdom, siger Mich Vraa.

Vin og skib

Han elsker at sejle og at nyde mad og vin i godt selskab. Altså forfatter Mich Vraa. Passioner han deler med hovedpersonen i sin nye roman: "Under en anden himmel".



Derfor møder vi den odenseanske forfatter i hans andet hjem, sejlbåden Algyon, i Kerteminde. Her har han tænkt mange tanker om den mand, som breder sig ud over de 448 sider i den friskbagte roman.

"Under en anden himmel" handler om en kultiveret, livsglad og beleven verdensmand, der en tilfældig aften i sin ungdom fik en ukendt kvinde til bords. På det tidspunkt levede han i behagelig anonymitet, men det ændrede sig med et slag til det famøse middagsselskab. Resten er historie.

- Jeg synes, at han blev misforstået af mange - også af mig som ung. Men jeg kom til at holde meget af ham sidenhen. Det er gået op for mig, at han altid har været den her påfugleagtige personage, der ikke kunne vænne sig til frikadelle-Danmark, siger Mich Vraa.

Måske nogle af jer allerede har gættet, hvem der er den tydelige inspiration til hovedpersonen, men om I har ret - det finder I ikke ud af endnu.

En svampetur i skoven

Først tager vi til Sydfrankrig, hvor romanen foregår. Nærmere betegnet til en skov hvor en lettere forvirret herre er faret vild og møder den unge, danske kok Emma, som er på svampejagt. De følgende dage opstår et venskab mellem dem, mens han fortæller sin eventyrlige livshistorie til hende hen over køkkenbordet.

De to mennesker deler nemlig en stærk kærlighed til gastronomi. De fremtryller sammen klassiske franske retter som kaninragout, bourgognesnegle og løgsuppe, mens hovedpersonen Ritou, som han kalder sig, fortæller om sin barndom i Fransk Indokina i 30´erne og om sit farverige ungdomsliv i Paris, Hongkong, Algeriet og London.

Emma bliver mere og mere grebet af hans historier og fornemmer da også, at det ikke er en helt almindelig mand:



- Vi har at gøre med en mand i diplomatiet, som taler fem sprog flydende, kender forskel på Bordeaux og Bourgogne, er belæst og ser hamrende godt ud - den oplagte selskabsløve, siger Mich Vraa.

Den afgørende middag

Romanen slutter i London umiddelbart inden det afgørende middagsselskab. Hvis læseren ikke på dette tidspunkt har løst gåden, så kommer her den afgørende ledetråd.

Ritou har egentlig planlagt en stille aften, men da han jo er en gave til ethvert middagsselskab, bliver han ofte inviteret. Således også denne aften, hvor hans ven lokker med en borddame af en særlig kaliber. Hun er intet mindre end en vaskeægte prinsesse.

- Ritou tænker, at så bliver det sikkert en kedelig omgang, og han glemte i øvrigt at spørge, hvilket land hun kom fra, siger Mich Vraa.

Men kedeligt blev det langt fra. Ritou, som han også blev kaldt i virkeligheden, faldt for den danske prinsesse, som senere blev dronning, med et brag, og hans livsbane tog den aften en helt uventet drejning.

Men hvad sidenhen skete, hører vi ikke noget om. For Mich Vraa ærinde er et anden:

- Læseren kan selv fortælle videre fra det øjeblik, hvor de to mennesker møder hinanden, for alle kender den historie. Der er mange holdninger til ham og historien, og jeg synes, at det er smukt, at folk selv kan digte videre

Romanen "Under en anden himmel" udkommer den 29. september.