Gårdbutik vil gøre Kerteminde til Damarks mest bæredygtige kommune

Hun er træt af, at politikerne i Kerteminde ikke har større ambitioner omkring kommunens bæredygtighed – simpelthen fordi hun mener, at de har perfekte forudsætninger for at blive det.

- Jeg synes, vores politikere burde have en ambition om, at vi skal være Danmarks mest bæredygtige kommune.

- Vi har så mange muligheder, så lad os nu være bedre end de andre. Hvorfor står vi ikke sammen om at fortælle, at vi har nogle supergode producenter, siger Verena Junge.