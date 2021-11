Genvalgt spidskandidat trækker sig fra byråd efter sygdom: - Vi havde ikke forudset det her scenarie, siger afløser

Den foregående valgperiode har Jesper Hempler og Alex Haurand siddet sammen i byrådet for SF, men de fik ikke stemmer nok til at bevare deres to mandater.

- Vi havde ikke forudset det her scenarie. Vi synes, vi havde talt alt igennem. Vi havde bare ikke forudset, at det kun blev den ene af os, der kom ind, siger Alex Haurand.

Sygemeldte sig tidligt i valgkampen

Jesper Hempler har været fraværende under hele valgkampen på baggrund af sygdom, der skyldes for stor arbejdsbelastning. Hele situationen ærger Alex Haurand, der havde håbet, at de to skulle fortsætte sammen.

- Jesper og jeg har det rigtig godt med hinanden og fået et venskab i SF. Vi trådte ind i SF sammen samme aften og har kørt kapløb i ni år. Derfor er det også et stort personligt tab, siger den nu genvalgte Alex Haurand (SF).