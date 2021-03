Gribben fra Kerteminde reddede straffespark i dansk EM-sejr

Den gode danske start på U21-EM i fodbold fortsatte søndag.

Her fulgte Danmark op på den flotte sejr over Frankrig torsdag ved også at vinde over Island, som blev slået med 2-0.

De danske mål blev scoret af Gustav Isaksen og Mads Bech Sørensen inden for de første 20 minutter af kampen.

Gribben fra Kerteminde - også kendt som målmand Oliver Christensen fra OB - reddede et straffespark i slutningen af første halvleg.

Sejren betyder, at Danmark nu har gode muligheder for at gå videre til kvartfinalerne.

"OC" reddede et straffespark i første halvleg, da det her til eftermiddag blev til endnu en sejr og endnu et clean sheet for Oliver Christensen og de danske drenge! 🇩🇰 https://t.co/9wmKY2xmL7 — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) March 28, 2021

Avancementet kan allerede blive sikret senere søndag, når Rusland og Frankrig mødes i den anden kamp i gruppen. Ender den med en russisk sejr eller uafgjort, er den danske kvartfinaleplads en realitet.

Vinder Frankrig, ser det stadig godt ud for Danmark, der dog i så fald først får en afklaring onsdag, når de sidste kampe i gruppen spilles. Her møder danskerne Rusland.